Almeicar: Rigor e qualidade no serviço

EMPRESA A Almeicar é uma empresa independente de capital 100% português que atua no mercado de reparação, diagnóstico e comércio automóvel Multimarcas, tendo o consumidor final e empresas como clientes alvo.

Hugo Cardoso tem 35 anos, é natural de Lisboa e é Sócio Gerente da Almeicar, empresa que nasceu em 2018 em Almeirim.

A visão da empresa é ser a melhor referência no mercado local onde estiver inserida e, Hugo Cardoso acredita que é possível aumentar a dimensão do negócio de uma forma rentável através do desenvolvimento dos recursos humanos e utilizando métodos de trabalho que permitam a comercialização de produtos e serviços de elevada qualidade que superem as necessidades dos clientes.

Como surgiu a oportunidade de vir para Almeirim? Porquê Almeirim?

Já há algum tempo que tinha como objetivo abrir o meu próprio negócio no ramo automóvel e, por outro lado, procurava viver no ribatejo, num sítio calmo fora da azáfama da capital. Almeirim surgiu dessa procura, quando um dia vim almoçar a famosa sopa da pedra e gostei tanto da cidade e das pessoas que parti em busca de um armazém onde pudesse concretizar este sonho de abrir uma oficina e stand de automóveis.

Há quantos anos está neste ramo profissional?

Desde sempre. O meu pai é mecânico e vendedor de automóveis e desde pequenino que me apaixonei por este ramo. Os primeiros passos que dei como mecânico foi com o meu pai. Depois, aos 16 anos, comecei a trabalhar em oficinas de automóveis onde tive várias formações na área e onde evoluí bastante profissionalmente, chegando a chefe de oficinas.

As novas instalações da Almeicar

Que serviços oferece a Almeicar?

Somos uma empresa na área da reparação e comércio de automóveis multimarcas. Prestamos serviços de mecânica, preparações IPO, carregamento de ar condicionado, pintura, lavagem, eletricidade, colisão, serviços rápidos, pneus e alinhamento. O nosso objetivo é oferecer um serviço profissional com qualidade superior a um preço competitivo e acessível a todos os clientes.

Dispomos de equipamento específico e apostamos continuamente em formação e aquisição de equipamentos e ferramentas de qualidade, o que nos permite oferecer garantia em todas as reparações que efetuamos.

A mudança para as novas instalações foi feita numa altura complicada, no meio de uma pandemia. Porquê agora?

Esta mudança já estava planeada antes do início da pandemia. Com a vinda da pandemia ponderei se havia de adiar esta mudança para uma melhor altura. No entanto, não querendo desperdiçar a oportunidade de mudar para um armazém com melhores condições e bem localizado, avancei com a mudança. Acredito que as instalações onde nos encontramos agora, transparecem melhor o rigor e a qualidade que temos para oferecer aos nossos clientes.

Ana Rita Amaro