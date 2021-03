Especial pandemia: Ana Andrade admite que “Quem não aceita a vacina é burro”

Este sábado, dia 6 de março, faz um ano que surgiu o primeiro caso de Covid-19 no concelho de Almeirim.

A edição impressa de 1 de março do jornal O Almeirinense abordou a situação de um ano de pandemia com um conjunto de entrevistas que retratam a luta do concelho contra a Covid-19 e a opinião dos entrevistados sobre o tema. A quarta entrevistada foi Ana Andrade, a primeira médica de Almeirim, que admitiu como foram os primeiros tempos da pandemia e a sua opinião sobre as pessoas que não querem levar a vacina.

Como é que têm sido estes tempos de pandemia?

Horríveis. É preciso ter-se uma cabecinha muito forte para aguentar isto. Nós já não temos o amanhã; tivemos o ontem. E é difícil, muito difícil, mas graças a Deus que, como tenho uma cabeça dura, tenho aguentado.

“Isto realmente é uma luta contra um soldado que nós não vemos e nem sabemos onde é que ele está.” Doutora Ana Andrade

Pelo menos há 10% da população de Almeirim que nesta primeira fase não está a aceitar. Acha que eles não fazem bem?

Eu acho que eles estão a fazer mal e estão a ser são palermas em não aceitarem, este é um banho de Deus. Isto foi quase um milagre da Nossa Senhora ter uma vacina em tão pouco tempo. De maneira que, se não aceitam, o problema é deles. É fazer mal aos outros também.

