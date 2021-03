Especial pandemia: CRIAL sofreu e muito com Covid-19

Este sábado, dia 6 de março, faz um ano que surgiu o primeiro caso de Covid-19 no concelho de Almeirim.

A edição impressa de 1 de março do jornal O Almeirinense abordou a situação de um ano de pandemia com um conjunto de entrevistas que retratam a luta do concelho contra a Covid-19 e a opinião dos entrevistados sobre o tema. O primeiro entrevistado foi José Carlos Pereira, Presidente do Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL), que explicou a luta do centro contra a Covid-19 que acabou por a morte de um utente e com utentes da associação a serem internados.

O Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL) foi uma das associações do concelho afetadas com a pandemia da Covid-19, onde um utente acabou por morrer e três utentes da associação acabaram por ser internados.

José Carlos Silva contou que o CRIAL teve de se adaptar à pandemia, onde obedeceram às orientações e criaram condições possíveis para evitar um maior número de contágios e que não foi um ano fácil para todos do centro. Foi um ano de confinamento e um ano de clausura para os utentes do CRIAL.

“(…) temos consciência de que será uma “normalidade” repleta de maiores cuidados. Será uma normalidade em que os contactos, o carinho e as aproximações ainda estarão muito distantes” José Carlos Pereira, Presidente do CRIAL

