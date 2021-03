Especial pandemia: Inês Carrilho afirma que “Os funcionários têm sido uns verdadeiros heróis”

Este sábado, dia 6 de março, faz um ano que surgiu o primeiro caso de Covid-19 no concelho de Almeirim.

A edição impressa de 1 de março do jornal O Almeirinense abordou a situação de um ano de pandemia com um conjunto de entrevistas que retratam a luta do concelho contra a Covid-19 e a opinião dos entrevistados sobre o tema. A sexta entrevistada foi Inês Carrilho, Diretora do Centro Paroquial de Almeirim, que destaca as parceiras criadas e o sentido de responsabilidade de cada um dos funcionários.

Que balanço faz deste ano de pandemia no Centro Paroquial?

Este ano de pandemia no Centro Paroquial tem sido caracterizado essencialmente por um desafio permanente à nossa capacidade de resiliência, resistência, discernimento, perspicácia e criatividade.

“Têm sido muitos meses de esforço e sacrifício pessoal e coletivo” Inês Carrilho, Diretora do Centro Paroquial de Almeirim

Como sentem os trabalhadores e utentes?

Os funcionários têm sido uns verdadeiros “heróis”, estando diariamente na linha da frente ao serviço de todos aqueles que acolhemos, num misto de sentimentos e angústia internos por estarem a lidar com o desconhecido.

