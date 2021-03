Especial pandemia: Pedro Ribeiro afirma que “Profissionais de saúde vão ser reconhecidos pela Câmara”

Este sábado, dia 6 de março, faz um ano que surgiu o primeiro caso de Covid-19 no concelho de Almeirim.

A edição impressa de 1 de março do jornal O Almeirinense abordou a situação de um ano de pandemia com um conjunto de entrevistas que retratam a luta do concelho contra a Covid-19 e a opinião dos entrevistados sobre o tema. O quinto entrevistado foi Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, que contou a sua experiência com a Covid-19 e que os profissionais de saúde merecem ser reconhecidos.

Quando abrir não poderá acontecer o mesmo?

Isto é muito duro, eu dou o meu exemplo pessoal: eu no meu primeiro confinamento estive quase dois meses (um mês e três semanas) sem ver o meu filho. Ele estava com a mãe e eu recordo-me que a primeira vez que o fui ver numa Lisboa completamente deserta, levava máscara, levei os álcool gel todos, coloquei-o no meu carro, demos uma volta por Lisboa. Contacto físico quase zero e depois desinfetei-lhe as mãos e tal para o deixar outra vez.

“Estas coisas fazem mossa e fazem diferença. Isto não é fácil, e portanto todos nós temos que ter cuidado” Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim

Acha que essas pessoas merecem da Câmara um reconhecimento?

Sim, merecem. Nós atribuímos as medalhas no 25 de abril como sabem. E este ano, o nosso foco, enfim não vou dizer tudo, mas o nosso foco vai estar para aqueles que efetivamente estiveram para as instituições, que estiveram naquilo que é a Primeira Linha.

