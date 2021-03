No último fim de semana, um jogador almeirinense destacou-se e foi mesmo eleito o homem do jogo na partida do U. Leiria Sad diante do Sertanense, na vitória por 3-0.



“Autor do 1º golo, presente no 2º golo e um jogo de encher as medidas. Afonso Caetano é o Man of The Match escolhido pelos unionistas”, explicou o clube.

União de Leiria é a primeira equipa a garantir presença no play-off de subida à Liga SABSEG.