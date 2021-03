Primeiro concerto da segunda edição com 9000 visualizações

O concerto de Jorge Paulo, o primeiro espetáculos da segunda edição da iniciativa Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021 que vai decorrer durante o mês de março, atingiu 9000 visualizações no facebook do jornal O Almeirinense.

O segundo concerto vai ser transmitido dia 13 de março ás 21h30 com a atuação dos Drivingwest. The Great Vinegar Sound Taste vai atuar no sábado a seguir, dia 20 de março, às 21h30 e a banda Pântano vai atuar no dia 27 de março também às 21h30.

A iniciativa nasceu de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim e o jornal O Almeirinense. Os espetáculos da primeira edição obtiveram mais de 30 mil visualizações .