O Lar de S. José celebrou o Dia Internacional da Mulher com um conjunto de atividades de beleza como cabeleireiro, manicura e maquilhagem para as utentes do lar.

O dia terminou com uma sessão fotográfica e com a oferta de uma pequena bolsa, a todas as idosas, criada pela costureira da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.











Podem assistir ao vídeo com os melhores momentos do dia.