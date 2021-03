Almeirim ultrapassa 2500 vacinas

Esta semana foram administradas mais 345 vacinas no concelho, totalizando 2749 vacinas desde que o processo começou. Destas 2749, já há 609 pessoas que tomaram a segunda dose.



A partir de dia 15, a vacinação passada a Escola P3 para a Zona Industrial para o Campus da Proteção Civil, na rua da Agriloja.



Caso ainda não o tenha feito não se esqueça de atualizar os seus dados junto do centro de saúde. Pode fazer essa atualização através do seguinte link https://www.cm-almeirim.pt/…/item/1454-vacinacao-covid-19 descarregando o PDF. Pode ainda usar a aplicação do Ministério da Saúde MySNSCarteira e atualizar diretamente. Estamos a distribuir via CTT, correspondência não endereçada, um A5 com um envelope RSF, sem custos, para quem queira fazer esta atualização de um modo mais convencional. Atualize os seus dados, seja pela vacina, seja por outros contactos com a saúde essa atualização é fundamental.