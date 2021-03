Carmo Wood lança gama de mobiliário de escritório 100% nacional e em madeira

Com a pandemia, o mundo assistiu ao acelerar de uma tendência que já se vinha a afirmar nos últimos anos e que é hoje uma necessidade: a aposta em espaços de trabalho mais sustentáveis, mais orgânicos e mais naturais.

Atenta às novas tendências e oportunidades de mercado, a Carmo Wood, empresa portuguesa líder no segmento de madeiras, lança agora uma nova e completa gama de produtos pensados para quem procura criar espaços de escritório em linha com as tendências mundiais e privilegia o design e produção nacionais.

A nova gama de mobiliário de escritório Carmo Wood é desenhada e produzida em Portugal com madeira Tricapa proveniente exclusivamente de florestas sustentáveis e com recurso à mais recente tecnologia do setor. “Utilizámos a tecnologia aplicada nas nossas estruturas de madeira para chegar a um produto de extrema robustez que enaltecesse a componente estética natural da madeira”, refere Jorge Milne e Carmo, Presidente da Carmo Wood.

Composta por um conjunto de sete produtos, entre estantes, mesas de trabalho, secretárias, mesas de reuniões e bengaleiro, a gama de mobiliário para escritório Carmo Wood é ideal para escritórios, mas também para casas particulares, com dimensões adaptadas aos dois targets. Esta coleção aposta num design moderno, com recurso a linhas simples, proporcionando espaços de trabalho mais orgânicos, sustentáveis e agradáveis.

A gama completa está à venda no website Carmo Wood e também é possível comprar na unidade de Almeirim, na saida da cidade em direção a Alpiarça.