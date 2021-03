Covid-19: Arranca desconfinamento a conta gotas, mas Almeirim não está longe do aviso amarelo

Esta segunda-feira, dia 15, reabrem as creches, o ensino pré-escolar e as escolas do primeiro ciclo, assim como as atividades de tempos livres (ATL) para as mesmas idades.

O comércio ao postigo é autorizado e podem reabrir os cabeleireiros, as manicures e estabelecimentos similares, assim como as livrarias, o comércio automóvel, a mediação imobiliária, as bibliotecas e arquivos.



As medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ou os concelhos ultrapassem os “120 novos casos [de infeção] por dia por 100 mil habitantes a 14 dias” e sempre que o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapasse o 1.



Ao dia de ontem, o concelho de Almeirim e apesar do confinamento a taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 111 por 100 mil habitantes.



O dia de hoje marca ainda a mudança do Centro de Vacinação da Escola P3 para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, junto à Agriloja, na Zona Industrial de Almeirim.