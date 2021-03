O Grupo de Doadores de Sangue de Almeirim organizou este domingo, dia 14 de março, uma recolha de sangue na Sede da Rede de Universidades Seniores e teve 71 dádivas.

O Instituto Português do Sangue apelou, no início do ano, à necessidade do aumento de dádivas.



Em maio vai ser feita nova colheita em Almeirim.