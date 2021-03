Risco de parar desconfinamento: Espaços interditos

Uma vez que incidência no concelho de Almeirim era, ao dia 14 março, de 111 casos por 100 mil habitantes e como segundo as normas do Governo acima dos 120 temos de parar o desconfinamento, a autarquia decide manter fechados os parques.



“Assim e no uso das competências especificas que a Câmara tem e tendo em conta o que vimos esta manhã demos indicações à GNR para manter até à próxima avaliação os prques infantis, espaços desportivos e bancos de jardim interditos. É possível utilizar os jardins e parques para caminhar, fazer exercício etc mas não estamos em condições de fomentar a aglomeração de pessoas”, explica Pedro Ribeiro numa publicação na sua rede social.



“É preferível tomar estas medidas agora que depois voltar atrás. A reabertura da sociedade depende de todos e de cada um. E essa reabertura é fundamental quer pela saúde mental quer por questões económicas. Mas para que isso aconteça precisamos da sua ajuda”, conclui.