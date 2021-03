Covid: Falta de máscaras e circulação indevida leva mais de 50 autos

O JORNAL O ALMEIRINENSE sabe que a GNR levantou 53 autos por circulação indevida entre concelhos e por falta de mascara.



Pelo que o nosso jornal apurou, estes números dizem respeito a operações realizadas nos dias 12, 13 e 14 de março.



A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20:00 desta sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19, sem prejuízo das exceções previstas.

A proibição da circulação entre os 278 municípios do continente durante o fim de semana tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.