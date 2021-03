Festas de São José juntam Música, Comédia e Gastronomia

Foi apresentado, no dia 8 de março, o Programa das Festas de São José 2021. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, acompanhado da Vereadora, Inês Barroso e do Presidente da Viver Santarém, João Teixeira Leite , iniciou a cerimónia com uma mensagem de esperança “não desistimos, somos resilientes, num formato diferente, possível dentro do que a lei permite, mas temos um programa dinâmico, muito vasto, com o foco de mantermos as nossas tradições e deixar presente a celebração do nosso feriado municipal”.

Inês Barroso, reforçou as palavas do Presidente do Município “são tempos diferentes, mas continuamos focados em manter as Festas de São José vivas, por tradição são festas de alegria, com muita juventude e é nessa senda que vamos manter esta celebração”.

João Teixeira Leite sublinhou a dinâmica do evento “não deixámos de fazer acontecer, estamos a ser dinâmicos e irreverentes, estamos a levar música e gastronomia à população em geral, de forma inovadora, enaltecendo as Festas de São José e a celebração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, com nomes locais e nacionais, conhecidos de todos nós, sendo esta uma estratégia, também, de afirmação do nosso concelho”.

Dia 19

11h Missa São José

22h Concerto com David Antunes + convidados (Simone de Oliveira | Pedro Fernandes). Imagens em direto de todas as Freguesias do Concelho. Convento de São Francisco.

Dia 20

17h Música com histórias de Encantar com Sofia Vieira do “Aqui Há Gato” e Ricardo Gama e João Correia dos Três Bairros. Convento de São Francisco.

22h Stand UP Kitchen com Nilton, Chef Kiko e Chef João Correia. Convento de São Francisco

Dia 21

17h Concerto com Nena nas Portas de Sol

Dia 26

22h Sound Kitchen João Gil, Nuno Guerreiro Rodrigo, Chef Rodrigo Castelo e Ana Mesquita. Casa de João Gil.

De 19 a 26 de março:

Realização do Mercado Digital de Santarém