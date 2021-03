NERSANT realizou Roadshow França-Portugal – Oportunidades de Negócios

A conferência Roadshow França- Portugal- Oportunidade de Negócios realizou-se esta segunda-feira, dia 15 de março, por via online. Segundo Domingos Chambel, Presidente da Direção da Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT), “damos suporte a empreendedores e investidores franceses e estamos abertos para receber investimentos”.

Domingos Chambel reforçou ainda que “a associação está disponível para apoiar investidores franceses que pretendam investir no Ribatejo, dando-lhes todo o apoio quer a nível de instalação, quer a nível administrativo” e que “temos um grupo de investidores para trabalhar com empresários franceses”.

“Temos 2800 associados e queremos engrossar ainda mais este número, tão importante para o desenvolvimento de Portugal”, afirmou o Presidente da Direção da NERSANT. “Esperamos em breve, num período pós-Covid, realizar um grande encontro de empresários e recebê-los na região de braços abertos”, fez saber ainda Domingos Chambel, dando as boas-vindas ao investimento francês no Ribatejo. “Contamos com o vosso interesse na nossa região”, concluiu o líder empresarial.

O Roadshow França-Portugal – Oportunidades de Negócios assumiu o caráter de conferência digital e teve como objetivo a promoção do potencial de Portugal e da região do Ribatejo junto de um leque alargado de entidades e potenciais investidores de França, bem como a criação de oportunidades de negócio internacionais para as empresas portuguesas e a obtenção de investimento externo para Portugal.

Jorge Torres Pereira, o Embaixador de Portugal em França, congratulou a NERSANT pela realização deste evento e pela vontade da associação em aliar os dois países de relações comerciais. “Esperamos ver este ano ou no próximo, o relançamento desta relação entre os dois países, no sentido de uma colaboração franco-portuguesa bem sucedida”, referiu ainda.

A conferência online deu ainda a conhecer as principais vantagens e incentivos para investir em Portugal, mote que deu tema ao painel com o mesmo nome. Integraram o debate Eduardo Henriques, Delegado da AICEP em França (Paris), Hélio Pereira, Diretor da Caixa Geral de Depósitos França e Jean-Pierre Pinheiro, Diretor do Posto de Turismo de Portugal em França.