AFS mantém suspensão até final de maio

A Associação de Futebol de Santarém mediante as decisões e orientações resultantes do Conselho de Ministros extraordinário realizado no dia 11 de março, as quais são de domínio público, assentes na renovação do Estado de Emergência, a Direção da AFS após cuidada e ponderada reflexão sobre a matéria em questão, decidiu renovar a interrupção de todas as competições até dia 31 de março.

“Na certeza de que todos os Clubes filiados compreenderão a decisão ora tomada, estamos convictos que, com a contínua adoção de comportamentos responsáveis, no sentido da prevenção do contágio e propagação da Covid-19, em breve poderemos assistir à retoma das competições”, diz a nota da AFS.