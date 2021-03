Arena de Almeirim pode voltar a ser palco de grandes artistas

A atual concessionária da Arena de Almeirim revelou que se encontra a trabalhar junto da DGS e a acompanhar as reuniões de trabalho com o Ministério da Cultura onde são discutidas as possibilidades e as medidas para o regresso dos grandes eventos e festivais em Portugal.

O promotor João de Oliveira Pereira, CEO da JP Beats e associado da APEFE (Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos), olha com optimismo para o possível desconfinamento mas revela que ainda há um longo trabalho pela frente, sendo necessário aguardar pelas regras que serão impostas para se confirmar a viabilidade do regresso dos grandes eventos à Arena de Almeirim.

Confirma-se que já existem nomes em cima da mesa, trazendo uma vez mais grandes artistas a Almeirim.

Recorda-se que em 2020 a Arena de Almeirim foi palco dos concertos de Amor Electro, Cuca Roseta e Paulo Gonzo. Recebeu ainda uma noite de Gala de Prémios e uma corrida de touros. Um forte cartaz que teve um impacto positivo na economia da região, nomeadamente no sector da restauração e hotelaria.

Arena de Almeirim, o grande palco do Ribatejo!