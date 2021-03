Escolas e IPSS “chumbam nos testes”

A comunidade escolar e as IPSS foram testadas no inicio da semana e antes do regresso, e pelo que O ALMEIRINENSE apurou dos quase 300 testes realizados todos deram negativo.



Numa parceria entre a Câmara e a Unidade de Cuidados na Comunidade foram realizados 282 testes rápidos, numa “operação relâmpago” que visou prevenir e garantir mais segurança no regresso às aulas, sublinhou Pedro Ribeiro.



À margem desta iniciativa, equipas móveis, compostas por enfermeiros, técnicos e administrativos, vão percorrer o país para testarem todas as escolas públicas do continente. A complexa operação, que vai implicar no primeiro varrimento testar cerca de 500 mil pessoas, está a ser preparada pelos ministérios da Saúde e Educação em parceria com os laboratórios privados e com a Cruz Vermelha, que desde finais de janeiro já realizou 55 mil testes nas escolas do continente. Neste universo, só foram detectados 70 casos positivos pelo novo coronavírus.