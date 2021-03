Amorim elogia (mais uma vez) Bragança

«A culpa não é minha.»

Foi assim que Ruben Amorim começou por referir-se aos poucos minutos que Daniel Bragança tem tido para jogar esta época.

O treinador não pretendeu, porém, ‘sacudir a água do capote’, tendo antes aproveitado por elogiar os ‘concorrentes’ de Bragança no meio-campo do Sporting, ao mesmo tempo que o elogiou também a ele.

«O Dani tem crescido muito, mesmo a nível físico. Mas não nos podemos esquecer que esta é a primeira época dele na primeira divisão. Ele tem 21 anos, mas é a primeira vez. Ele vai ter mais oportunidades, já merecia jogar mais, mas a culpa não é minha. A culpa é do Palhinha, do João Mário e do Matheus. Por mim, ele jogava. A culpa é deles», atirou sorridente.





Fonte: Mais Futebol