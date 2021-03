O Crematório Municipal de Almeirim foi inaugurado no passado dia 1 de junho de 2020. O elevado investimento que foi feito pelo Município de Almeirim para a construção do Crematório e a parceria (pública/pública) que foi celebrada

com a Junta de Freguesia de Almeirim para a sua exploração, têm-se revelado como opções certas! Apesar de, inicialmente, terem existido algumas vozes discordantes, tanto pela localização do crematório, como pelo receio das emissões de fumos e cheiros, o decurso do tempo tem vindo a provar, que todos esses receios eram infundados.

A construção de um crematório obriga ao cumprimento de uma série de normas legais, sendo uma delas, a sua localização. Em cumprimento da legislação em vigor, o Crematório de Almeirim localiza-se no cemitério da cidade, porquanto a sua construção não seria possível noutro local! Também o forno crematório tem que cumprir apertadas regras legais e ambientais.

O forno existente no Crematório de Almeirim é um forno de última geração, o qual não liberta quaisquer fumos nem cheiros e o ruido que emite é muito residual e praticamente impercetível.

“O Crematório Municipal de Almeirim é um investimento que se tem revelado como certo e necessário para Almeirim e para a região (…)”

Desde a sua entrada em funcionamento, o Crematório de Almeirim já realizou cerca de 400 cremações,

tendo-se revelado de extrema importância em tempos de pandemia! Só neste último mês de fevereiro,

que foi duríssimo para todos nós, realizou cerca de 90 cremações!

Teresa Aranha

PS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 1 de março de 2021