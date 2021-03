Escolas das Fazendas testadas

Os testes no Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim realizaram-se esta sexta-feira, dia 19, numa primeira ação de testagem na sequência da Orientação Conjunta da DGS/DGEstE/ISS, no âmbito da Estratégia Nacional de Testes para o SARS-CoV-2.



“Desde o reinício do ensino presencial, tinham já sido anteriormente testados, no decorrer desta semsna, alguns profissionais, numa articulação com a UCC e o município de Almeirim”, escreveu Conceição Pereira, Diretora do Agrupamento.