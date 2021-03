Jogadores portugueses alargam horizontes do casino e dominam competições internacionais

Com um extenso percurso e uma história centenária, os jogos de sorte conquistam jogadores e adeptos do mundo inteiro que veem nos casinos uma oportunidade de entretenimento única. Portugal não podia ser exceção e, com fortes tradições ligadas a este universo, reúne alguns dos melhores jogadores que se destacam em competições pelos quatro cantos do globo. De facto, a presença de casinos físicos no país apresenta um contributo substancial não só para o entretenimento, mas também para a economia e turismo — contudo, o online desbrava terreno e tem garantido a sua popularidade.

Para melhor entender o impacto desta indústria é necessário contextualizar a sua origem. Na verdade, os primeiros indícios dos jogos de sorte com cartas e dados partem do século XVII, momento em que os mecenas, tentando ir além das óbvias potencialidades destes instrumentos, foram desenvolvendo inúmeras estratégias. Porém, só mais tarde é que este universo chegou a Portugal e apenas em 1927 é que os casinos se instituíram como os conhecemos hoje, o que tem vindo a contribuir para o panorama económico do país.

Prova disso é a constante evolução deste setor tal como aconteceu no primeiro trimestre de 2018, ano que registou uma faturação de quase 76 milhões de euros, ou seja, um crescimento em 5,7% perante o período homólogo do ano anterior.

Torneios representados em português

Reconhecidos mundialmente pelas suas estratégias e capacidade de raciocínio, Portugal dá cartas em competições, principalmente através dos seus jogadores de poker.

Entre eles quem se destaca é Jonathan Aguiar que, em 2012, se consagrou campeão do World Series of Poker (WSOP), um dos mais famosos torneios da modalidade realizado todos os anos em Las Vegas, a cidade que nunca dorme. Também o jogador João Vieira se distingue nesse sentido e, oriundo da ilha da Madeira, foi o segundo jogador do país a sair-se vencedor do WSOP.

Na Europa realizam-se igualmente várias competições, como é exemplo o European Poker Tour, na qual se destacou João Barbosa, em 2018. Porém, os torneios desenrolam-se pelo mundo inteiro e até no Caribbean Poker Party, localizado nas Bahamas, podem ser encontrados portugueses de destaque, como é o caso do jogador Filipe Oliveira, que conquistou o primeiro lugar e faz parte do ranking dos melhores jogadores do mundo.

Contudo, os jogos de sorte também são representados no feminino e várias mulheres dão cartas no poker. Entre elas sobressai Diana Volcovschi que, juntando-se a nomes como Isabel Maria Carvalho, fazem parte dos melhores jogadores a nível nacional.

O futuro do casino é a tecnologia

O digital veio para ficar e, consequentemente, vários setores se converteram quase que por completo ao mundo online. Quem seguiu esta tendência foi o universo dos casinos que, já com uma base tecnológica na sua origem graças às slots ou aos contadores de cartas automatizados, se rendeu totalmente ao virtual e levou para a internet jogos desde a roleta até ao Blackjack.

Fotografia: Pexels

Com isso, várias plataformas se têm distinguido pela quantidade de jogos que apresentam, o que chama cada vez mais jogadores pela diversidade e simplicidade dos seus websites. Entre elas encontra-se o casino online Royal Panda que, para além de operar neste setor há cerca de uma década e reunir alguns dos jogos mais famosos do mercado, se distingue pela diversidade de benefícios que oferece: desde bónus de boas-vindas até semanais e festivos.

De facto, este tipo de entretenimento online tem apresentado uma forte popularização junto dos portugueses e, de acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, relativamente a 2019, os jogos de sorte online representaram uma faturação de cerca de 152 milhões de euros.

Assim, célebres mundialmente, os jogos de casino já fazem parte do dia a dia dos portugueses. Porém, com o advento do digital e, consequentemente, dos casinos online, este universo tem dado cartas e reunido cada vez mais jogadores que veem neste recurso mais conforto e descomplicação.