Tigres perdeu em casa com Barcelos

A equipa dos Tigres jogou este sábado, dia 20, no pavilhão Alfredo Bento Calado diante do O.C. Barcelos e perdeu por 4-5 na jornada 24 do Campeonato Nacional.



A formação de André Luís já viu confirmada a descida de divisão mas ainda assim vendeu cara a derrota diante de um candidato ao título.



Paulinho foi o homem do jogo ao marcar os quatro golos dos azuis e brancos. A próxima ronda será no Dragão diante do Futebol Clube do Porto.