CLDS 4G de Almeirim lança nova iniciativa

O Contrato Local de Desenvolvimento Social de Almeirim- CLDS 4G Almeirim (re) Pensar em Família, encontra-se a promover um programa de formação parental para pais de crianças de um aos três anos, que decorrerá em sessões individuais ou em sessões de casal.

Alguns dos objetivos das sessões são:

– Desenvolver competências de parentalidade consciente e positiva;

– Ajudar os pais a compreender as suas próprias necessidades e as dos seus filhos;

– Melhorar a capacidade de resolução de problemas familiares;

– Fortalecer as relações entre pais/cuidadores e filhos;

– Aumentar a compreensão acerca de vários aspetos do desenvolvimento infantil;

– Diminuir na criança comportamentos agressivos e opositivos;

– Promover competências sociais e de autorregulação.

Os interessados deverão inscrever-se:

– Online através do link https://forms.gle/HxrJFUyEpd6sUmoM6;

– Por email clds4galmeirim@gmail.com

– Por telemóvel- 966 487 818