Águas do Ribatejo participa em Projeto Internacional

A Águas do Ribatejo (AR) é uma das entidades portuguesas envolvidas no projeto intitulado AQUIFER – Instrumentos inovadores para a gestão integrada de águas subterrâneas. A sessão de apresentação do projeto no país vai realizar-se a 29 de março via zoom entre as 10h00 e o 12h00.

Segundo o comunicado também admite que parte dos ensaios e trabalhos realizados em Portugal vão ocorrer na envolvente dos tios Tejo e Sorraia, na área de influência da entidade Águas do Ribatejo.

“Serão testadas práticas inovadoras de preservação ambiental e gestão de águas subterrâneas, para os diferentes usos existentes: ambientes, consumo humano, agrícolas e industrial”, salienta o comunicado.

O projeto AQUIFER pretende praticar práticas inovadoras para a preservação, monitorização e gestão dos aquíferos. O projeto teve início em novembro de 2020 e vai ser concluído em 2023, com um investimento previsto de 1.6 milhões de euros.