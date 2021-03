Axians Portugal doa 20 computadores à Santa Casa da Misericórdia de Almeirim

A empresa Axians Portugal doou esta quarta-feira, dia 24 de março, 20 computadores portáteis para a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. Os computadores destinam-se às crianças e idosos da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

Os portáteis vão ser utilizados em centros de estudos, no caso das crianças, e para facilitar o contacto dos utentes residentes no Lar de S.José com os familiares. Helena Duarte, Diretora Geral da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, agradeceu à Axians Portugal pela doação e admitiu a importância dos aparelhos tecnológicos para as crianças e idosos da Santa Casa num ano de pandemia.