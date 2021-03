Vacinação a funcionários e professores começa este fim-de-semana

A distribuição da vacina AstraZeneca ao pessoal docente e não docente que trabalhem em estabelecimentos públicos e privados da educação pré-escolar, 1º ciclo do ensino básico e da “Escola a Tempo Inteiro” vai começar este fim-de-semana nos dias 27 e 28 de março.

A convocatória para a vacina vai ser efetuada pelo Ministério da Saúde com um dos modelos apresentados no comunicado da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE)

Agendamento por contacto telefónico para os seguintes locais:

– Centros de Saúde, nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar seria inferior a 250 pessoas;

Agendamento por SMS (contém: Local e hora de agendamento), a enviar na próxima quarta-feira, dia 24 de março, ao qual deve ser dada resposta (sim/não), necessariamente até quinta-feira, dia 25 de março, para os seguintes locais:

– Escolas, nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar se situe entre os 250 e 500 pessoas,

– Centros de Vacinação COVID, onde o grupo de profissionais a vacinar seja superior a 500.

Segundo o mesmo comunicado, o processo de vacinação irá continuar com o desenvolvimento do desconfinamento, onde os profissionais dos 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino superior vão ser vacinados durante o mês de abril, atendendo à disponibilidade de vacinas.