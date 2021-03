Sub-21: Portugal ganha com jovem do concelho

Portugal entrou a ganhar no Europeu de sub-21 e lidera o Grupo D a par da Suíça, depois de vencer a Croácia por 1-0 na noite desta quinta-feira e Daniel Bragança jogou os últimos minutos do jogo.

Em jogo disputado em Koper, na Eslovénia, com a presença do presidente da FPF, Fernando Gomes, Portugal dominou mais, sobretudo à beira do intervalo.



Daniel Bragança entrou aos 73 minutos para o lugar de Vítor Ferreira.

Portugal e Suíça, que venceu mais cedo a Inglaterra, lideram então o grupo com 3 pontos – e os mesmos golos – no fundo estão Inglaterra e Croácia. Portugal volta a jogar domingo, com a Inglaterra.