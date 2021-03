Almeirim: Número de desempregados aumentou com a pandemia

O concelho de Almeirim registou um crescimento de 28,5% de desemprego entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020.

De acordo com dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e apresentados pelo Jornal de Negócios, em dezembro de 2020 Almeirim contou com 636 desempregados inscritos em Centros de Emprego, sendo mais 141 inscritos que em dezembro de 2019, que contabilizou 495 desempregados inscritos. No entanto, Almeirim conta com menos 13,9% que em Alpiarça, que ultrapassou os 40% de desempregados inscritos em Centros de Emprego.

O Jornal de Negócios salienta que a pandemia causada pela Covid-19 “provocou uma travagem forte na tendência de recuperação do mercado de trabalho em Portugal”. A mesma fonte salienta que “com agravamentos entre 20% e 50% contam-se 112 distritos, pelo que metade dos municípios de Portugal Continental sofreram uma subida acima dos 20% no número de desempregados.

As zonas do país mais afetadas pela subida foram na Zona do Algarve e Lisboa e Vale do Tejo. Contudo, as zonas a Norte do país como Mirandela e Bragança tiveram uma descida no número de desempregados inscritos em Centros de Emprego, com Mirandela a apresentar menos 78 inscritos e Bragança menos 74.