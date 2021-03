Compro no Ribatejo com 1319 empresas e 3509 produtos

Ao longo do tempo, a NERSANT tem vindo a apostar na concretização de algumas ferramentas de apoio à digitalização dos negócios das empresas da região, entre elas a criação do portal Compro no Ribatejo, plataforma de negócios online que a associação disponibiliza gratuitamente aos seus associados, permitindo-lhes ter neste espaço a sua própria montra virtual até dez produtos, sem qualquer custo e com uma área de gestão própria.

O espaço online tem vindo a merecer a atenção das empresas da região, estando já representadas no portal 1319 empresas e 3509 produtos e serviços, que podem ser consultados livremente, ou seja, sem necessidade de registo para acesso. A plataforma permite ainda o pedido de orçamentos diretamente às empresas presentes no portal.

Com o objetivo de exponenciar o potencial do portal Compro no Ribatejo, a NERSANT levou a cabo algumas melhorias na plataforma. Uma delas foi a criação de uma área para a realização de feiras virtuais, às quais as empresas presentes no portal se podem associar de acordo com as condições da associação para cada evento.

O portal Compro no ribatejo foi apresentado hoje, dia 26 de março, num webinar realizado ao abrigo da Feira Social Digital, a decorrer com a parceria do Banco Montepio e da UDIPSSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém até ao final de março nesta plataforma e com a participação de 120 entidades e empresas com negócios associados ao Terceiro Setor. A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim encontra-se a participar na primeira Feira Social Digital organizada pela NERSANT.

Para além da realização de feiras, a NERSANT atualizou a área de pesquisa do Compro no Ribatejo, sendo agora possível pesquisar por setor ou por empresa, por produto ou por feira. Do mesmo modo foi alterada a forma de acesso à área de gestão dos conteúdos de cada empresa. Assim, cada empresa pode atualizar, completar e gerir a sua área, fazendo a inserção de produtos, com descrição e imagem. Podem, se pretenderem, incluir valor, IVA, palavras-chave para pesquisa e gerir a ordem com que as imagens/produtos surgem na área da empresa no portal.

Paralelamente às melhorias efetuadas no portal Compro no Ribatejo, a associação criou ainda uma página na rede social facebook associada ao portal e que pretende divulgar as oportunidades de negócio que sejam geradas por indicação das empresas.

Para além da disponibilização gratuita deste serviço até 10 produtos às suas empresas associadas, beneficiam de condições iguais todas as empresas instaladas nas incubadoras geridas pela NERSANT (Startup Santarém e Startup Ourém), empreendedores apoiados pela associação, bem como entidades da Economia Social.

O Portal Compro no Alentejo, assim como a Feira Digital Social podem ser visitados aqui.