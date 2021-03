Loja Social pronta a ajudar os mais necessitados

Com a pandemia a afetar a vida de todos desde março do ano passado, os pedidos de ajuda têm aumentado e a Câmara Municipal de Almeirim reafirmou, recentemente, que tem a Loja Social, uma iniciativa para a população do concelho de Almeirim que esteja com mais dificuldades e necessidades.

A Loja Social de Almeirim tem produtos disponíveis, gratuitos e a maioria deles novos como roupa, calçado, acessórios e artigos de bebé.

A população do concelho de Almeirim precisa de marcação para entrar na Loja Social que se encontra em frente ao Posto de Combustível, na Rua de Coruche.