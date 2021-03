Almeirim tem 5% da população vacinada

No concelho de Almeirim já foram administradas 4 mil vacinas, mas só 1179 é que já receberam as duas doses da vacina, segundo dados divulgados no dia 26.



Hoje quase 190 pessoas (professores e auxiliares) receberam a primeira dose da vacina no concelho.



O coordenador da ‘task force’ responsável pelo plano de vacinação para a covid-19 estimou, este sábado, que em abril seja possível vacinar 100 mil pessoas por dia, atendendo às remessas de vacinas que Portugal deverá receber no segundo trimestre.