Pântano preparou atípica antestreia do novo single. Não perca logo à noite

A cidade de Almeirim vai receber a banda Pântano num concerto online e transmitido pelo jornal O Almeirinense.

O concerto vai ser no dia 27 de março às 21h30 no Cineteatro de Almeirim. Nuno Rodrigues, vocalista da banda, afirmou que o concerto em Almeirim vai ser palco da antestreia do novo single da banda. O Vocalista do Pântano declarou que a banda espera um concerto diferente e ao mesmo tempo desafiante.

Nuno Rodrigues cantou um pouco do que a população do concelho de Almeirim vai poder assistir online: “Preparámos uma concerto com ênfase nas atmosferas e ambiências, uma pequena viagem pelo nosso distópico deserto ribatejano. Um suave e moroso arrastar dos corpos pautado pelo nosso rock lamacento repleto de alma.

O concerto é uma iniciativa da Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021, que nasceu de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim e o jornal O Almeirinense. A iniciativa já conta na sua segunda edição. Os concertos da primeira edição da Quarentena Alive Almeirim Streaming 2021 tiveram 26.100 mil visualizações.