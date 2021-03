Tigres perde no Dragão

A equipa dos Tigres deslocou-se esta tarde ao Dragão na penúltima jornada do campeonato nacional de hóquei em patins e saiu goleado diante do Futebol Clube do Porto por 8-1.

A formação almeirinense que já conhece o seu destino na próxima temporada, a segunda divisão, joga ainda em casa na última jornada diante do Juventude de Viana.



Para a história o golo dos azuis de Almeirim foi marcado por Diogo Alves.

A uma jornada do fim da fase regular, o FC Porto garante o primeiro lugar, já que soma 63 pontos, mais seis pontos do que o vice-líder OC Barcelos e mais sete do que o terceiro classificado, o Sporting.