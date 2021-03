Vacinação a professores de Almeirim começou

A distribuição da vacina AstraZeneca ao pessoal docente e não docente do concelho de Almeirim que trabalhem em estabelecimentos públicos e privados da educação pré-escolar, 1º ciclo do ensino básico e da “Escola a Tempo Inteiro” começou este sábado, dia 27 de março no Centro de Vacinação em Almeirim.

Pelo que o nosso jornal apurou, não foram chamados todos os profissionais que já estão em contacto com as crianças mas nesta primeira fase serão vacinados quase 190.

Este domingo, dia 28 de março, vai continuar a vacinação a professores e funcionários que não conseguiram ser vacinados com a AstraZeneca no dia anterior. O processo de vacinação irá continuar com o desenvolvimento do desconfinamento, onde os profissionais dos 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino superior vão ser vacinados durante o mês de abril, atendendo à disponibilidade de vacinas.