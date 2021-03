Histórico: José Veiga Dias estreia-se na equipa principal

José Veiga Dias em 15 anos, 8 meses e 11 dias e é o atleta mais jovem de sempre a estrear-se na equipa principal dos Tigres na primeira divisão e poderá ter mesmo feito história na nível nacional.



“Andamos nisto com um propósito, que muitas vezes extravasa a lógica e aquilo que é sensato, mas estes miúdos merecem a nossa confiança e merecem que o seu empenho e esforço seja recompensado”, escreveu o treinador André Luís na redes sociais.



Num comparativo com o futebol, o jovem guarda-redes de Almeirim fez a estreia com 15 anos e, recentemente no futebol, Dário Essugo do Sporting estreou-se com 16 anos e uma semana na equipa principal do Sporting.



A equipa dos Tigres deslocou-se esta tarde ao Dragão na penúltima jornada do campeonato nacional de hóquei em patins e saiu goleado diante do Futebol Clube do Porto por 8-1.