Museu Nacional Ferroviário reabre a 6 de abril

Depois de cerca de três meses encerrado devido ao confinamento decretado pelo Governo, o Museu Nacional Ferroviário reabre ao público no próximo dia 6 de abril.

O Museu Nacional Ferroviário reabre as portas assegurando todas as condições de segurança aos visitantes e funcionários através da aplicação de um conjunto abrangente de medidas e procedimentos de higienização de espaços e normas, para garantir a segurança da sua visita.

O Museu beneficia do reconhecimento do selo Clean&Safe usado para distinguir os equipamentos na área do Património Cultural que implementaram protocolos internos de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, com o objetivo de minimizar riscos de contágio pelo novo Coronavírus, garantindo procedimentos seguros para o funcionamento das suas atividades.

O Museu Nacional Ferroviário está aberto de terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00, sendo possível visitar os nossos espaços em regime de visita livre ou orientada. Se preferir visitar o museu a partir da sua casa agende uma visita online junto dos nossos serviços.

Para mais informações contacte pelo mail servicoaocliente@fmnf.pt ou pelo telefone 249 130 382.