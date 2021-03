20% da população do concelho de Almeirim já atualizou os seus dados

Os dados apresentados por Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, afirmam que 20 por cento da população residente no concelho de Almeirim já atualizou os seus dados junto do Centro de Saúde de Almeirim.

Pedro Ribeiro admitiu que o Centro de Saúde já recebeu 858 envelopes com dados da população residente no concelho. Os envelopes foram enviados com o objetivo de receber os dados da população que sente mais dificuldade em trabalhar nos aparelhos tecnológicos como computadores e telemóveis.

“A Campanha que a Câmara está a fazer em parceira com a Saúde está a ser um enorme êxito”, salientou Pedro Ribeiro num comunicado no facebook. No mesmo comunicado, o Presidente da Câmara voltou a deixar uma mensagem parra a população: “A atualização de dados junto da saúde é fundamental para a vacinação, mas também para outros contactos noutro âmbito”.

Durante o mês de março, a Câmara Municipal de Almeirim disponibilizou um link para a população poder atualizar os seus dados. Em fevereiro de 2021, Pedro Ribeiro fez um apelo à população do concelho que se recusou a ser vacinada e onde afirmou que as vacinas são seguras.