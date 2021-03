CPCJ de Almeirim divulga Campanha do Laço Azul

A campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) teve início em 1989 na Virgínia (EUA).

Uma avó, Bonnie Finney, cujo neto havia sido espancado até à morte pela mãe e pelo namorado, prendeu uma fita azul à antena do seu carro. Esta fita, azul, como as nódoas negras que vira nos seus netos, transformou-se na imagem constante da sua luta pela proteção das crianças contra os maus-tratos.

Esta campanha, que começou com um gesto desta avó em homenagem aos netos, atravessou o oceano e, atualmente, muitos são os países que usam as fitas azuis durante o mês de abril, em memória daqueles que morreram ou são vítimas de abuso infantil. Usam-nas também como forma de apoiar as famílias e fortalecer as comunidades, conjugando esforços para prevenir o abuso infantil e a negligência.

Em Portugal, a campanha simbolizada pelo Laço Azul é amplamente divulgada por todo o território, quer pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, quer pelas CPCJ, que realizam numerosas ações de prevenção contra os maus-tratos.

Neste ano em que a manifestação dos afetos se tornou tão importante e necessária, a CPCJ de Almeirim uniu, através do Laço azul, todos os que a ela se quiseram juntar como que num abraço virtual.

“Serei o que me deres…que seja amor”, é o Slogan da Comissão Nacional.