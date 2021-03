Crítico norte-americano destaca vinho Conde Vimioso da Falua

O vinho Conde Vimioso Vinha do Convento Tinto 2017 obteve 94 pontos Parker na Wine Advocate, com o prestigiado crítico norte-americano Mark Squires a destacar o potencial de guarda da edição limitada de 4387 garrafas numeradas que a Falua lançou em 2020 para assinalar os 20 anos da marca Conde Vimioso.

Mark Squires caracteriza o vinho “concentrado, firme e preciso” com potencial guarda que deve esperar mais três anos para se desvendar em pleno, valorizando as notas de madeira. O crítico destaca o “carácter vencedor” do Conde Vimioso Vinha do Convento Tinto 2017, com uma expressão das castas Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon e Castelão vincada com equilíbrio.

Com um estágio de 24 meses em 11 barricas de carvalho francês e 12 meses de estágio em garrafa, Conde Vimioso Vinha do Convento 2017 tem assinatura da enóloga Antonina Barbosa e conta a história de um terroir único, de um ambiente singular, de uma vinha que tem por base o peculiar calhau rolado. Engarrafado em anos verdadeiramente excecionais, é um vinho pensado para que o legado e a magia daquela vinha perdurem pelas próximas décadas.