Futebol e futsal regressam

A Associação Futebol de Santarém comunicou aos clubes a retoma dos campeonatos distritais. Fazendense e Benfica do Ribatejo são as equipas do concelho em competição. O fim de semana de 8/9 maio é a data anunciada do arranque de ambos os campeonatos.



A Direção da AF Santarém decidiu ainda que os Campeonatos Distritais da 1.ª Divisão, 2.ª Divisão e Futsal Masculino, o valor das taxas de jogo das jornadas completas em falta será suportado integralmente pela AF Santarém.