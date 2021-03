A equipa do U.Almeirim SAD perdeu esta tarde, dia 31 de março, diante do 1°Dezembro por 2-0, um dos adversários diretos pela manutenção, no Campeonato de Portugal.

Com esta derrota os almeirinenses estão a um passo da descida de divisão a duas jornadas do final. Sábado será o jogo decisivo em casa perante a equipa do Alverca, um dos candidatos à subida.