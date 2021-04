Jogador do concelho Homem do Jogo no Europeu

Daniel Bragança, o jogador médio do Sporting Clube de Portugal, foi eleito pela UEFA como o Homem do Jogo no jogo entre Portugal-Suíça que decorreu esta quarta-feira, dia 31 de março. Em declarações feitas aos jornalistas depois do jogo, o jogador afirmou estar a viver um bom momento na carreira futebolística:

“Posso dizer que sim, é o meu melhor momento. Tive excelentes anos, mas estou num patamar mais acima e não quero pensar muito nisso. Estou no Sporting, o meu clube de coração e no Europeu de sub-21. O que podia pedir mais? Agora é desfrutar, ser feliz e aproveitar cada momento que é proporcionado.”

O jogador admitiu que não se importa de jogar em qualquer posição em jogo: “Tento corresponder a todas as ideias do mister, neste caso da seleção. Sinto-me contável, passei a formação toda a jogar ali. Depois fui avançando mas na minha cabeça não perdi as rotinas e acho que consigo jogar ali. Estou feliz por as coisas me terem saído bem mas mais feliz por conseguirmos o objetivo principal”.