Mensagem de Páscoa

Como sempre aconteceu no passado, é nos momentos difíceis para as comunidades que as Misericórdias alcançam o seu verdadeiro esplendor.

A missão que lhes está confiada cumpre-se na dádiva do serviço e no afeto do coração. Os momentos que vivemos têm constituído verdadeiramente mais uma provação para as Misericórdias, os seus dirigentes, os seus colaboradores, todos em defesa das pessoas que têm a seu cargo, com quem, na maior parte dos casos, partilharam afetos, interesses, histórias de vida.

No espírito da Ressurreição de Cristo, é com enorme esperança que dirijo uma palavra de grande conforto a todos, convidando-vos a sair desta crise com ânimo e vontade renovados, preparados para um futuro de amor fraterno.

Feliz Páscoa para todos.

Manuel de Lemos, presidente da UMP