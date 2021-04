Zona Norte dá lugar a Centro Comercial ao ar livre

Um grupo de empresários estrangeiros já tem um princípio de acordo com a Câmara Municipal de Almeirim para que o Parque da Zona Norte seja convertido num espaço comercial. O investimento é de 15 milhões de euros, vão ser criadas 40 lojas, sete restaurantes e mais de 100 empregos diretos.



As grandes marcas internacionais têm acordos com estes empresários e vão abrir lojas em Almeirim, mas a MOV e a Associação de Restaurantes de Almeirim vão também ser chamados para dar espaço a empresas e empresários locais.



A autarquia garantiu ainda que na zona comercial vão ficar os campos de ténis que foram recentemente requalificados, mas passarão a ser explorados por privados.



Do memorando de entendimento faz parte ainda a criação de um novo parque urbano na zona da Arena D’Almeirim para compensar as alterações feitas na zona norte.



A apresentação pública deste projeto está dependente da chegada a Portugal dos empresários, mas deverá acontecer ainda em abril. Ainda esta quinta-feira, dia 31 março, Pedro Ribeiro esteve reunido em Lisboa, numa das maiores sociedades de advogados para fechar o contrato.