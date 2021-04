Pandemia obriga a atitude de responsabilidade

O diretor do Secretariado Diocesano da Liturgia de Santarém disse à Agência ECCLESIA que a pandemia apela à “responsabilidade” dos católicos, na celebração da Páscoa

O diretor do Secretariado Diocesano da Liturgia de Santarém disse à Agência ECCLESIA que a pandemia apela à “responsabilidade” dos católicos, na celebração da Páscoa, sem que se deixem de “valorizar e manter” as tradições associadas à festa maior do Cristianismo.

“No ambiente português, as tradições em torno da Páscoa são felizmente muitas e são de valorizar e manter, mas este tempo apela para a responsabilidade de modo a podermos contribuir, como cristãos, para o bem de todos nesta situação de pandemia”, refere o padre Joaquim Ganhão, numa entrevista emitida no programa Ecclesia, na RTP 2.

Em 2021, as celebrações da Semana Santa, iniciada este domingo, decorrem sem “manifestações pelas ruas” e as circunstâncias da pandemia têm obrigado a “repensar muitas coisas, mas o foco está na Páscoa”, disse o sacerdote da nossa diocese.

Face à crise provocada pela Covid-19, os cristãos têm sido aconselhados a conter “os ímpetos de exteriorização” e isso ajuda a uma “maior concentração” no essencial da celebração pascal, segundo o especialista.

A Páscoa “não deixa de ser a Páscoa” por causa das limitações impostas pela pandemia, frisou o padre Joaquim Ganhão.

A entrevista passa em revista os momentos centrais do calendário católico, o Tríduo Pascal, antecedido pela Missa Crismal, na manhã de Quinta-feira Santa, quando cada bispo celebra com o clero diocesano, no “último momento de preparação da Páscoa”.

Nesta celebração, toda a Liturgia “acentua o sacerdócio, tanto ministerial como comum”.

“Neste dia, os padres fazem a renovação das promessas sacerdotais” e “são benzidos os óleos”, explica o especialista em Liturgia.

Apesar de ser possível a presença física de fiéis, “não se pode ter as igrejas cheias” e nestas circunstâncias as transmissões online têm “sido um grande serviço”, sublinhou o entrevistado.

Veja a entrevista completa aqui.

Adaptado de Agência Ecclesia