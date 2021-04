100 Anos de Luta

A comunicação social referenciou os 100 anos do Partido Comunista Português comemorados a 6 de março,

em 100 locais diferentes do país. Com história ímpar, é um Partido indispensável aos trabalhadores e ao povo, portador duma política alternativa e patriótica de esquerda, parte integrante de uma democracia avançada vinculada aos valores de Abril.

Partido com passado, presente e futuro está na primeira linha da defesa da produção nacional, do emprego com direitos, do pagamento e melhoria dos salários, na denúncia de legislação lesiva dos trabalhadores e da precariedade no trabalho, na defesa das PMEs.

“O povo esteve mobilizado na luta pela obtenção das oito horas para o trabalho agrícola, na campanha eleitoral do General Humberto Delgado (…)”

Em Almeirim, o Partido também tem história. Alguns foram perseguidos e presos. O povo esteve mobilizado na luta pela obtenção das oito horas para o trabalho agrícola, na campanha eleitoral do General Humberto Delgado, na

luta dos rendeiros dos Casais Velhos, Gatinheiras e Courelas Novas, e, em muitos outros eventos… Hoje, são particularmente preocupantes as notícias de despedimento dos trabalhadores na principal empresa do concelho – a

COMPAL – e a sua substituição por trabalhadores em trabalho precário aproveitando as dificuldades causadas pela pandemia COVID19.

Na CDU convergem o PCP, o Partido Ecologista os VERDES e muitos Independentes. A CDU é indispensável à qualidade da nossa democracia local e ao nosso Futuro coletivo.

José Manuel Sampaio

CDU Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de março de 2021