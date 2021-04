Feira Social Digital atinge 14.000 visitas e reúne 450 participantes em ciclo de workshops

Terminou no dia 31 de março a Feira Social Digital, uma iniciativa organizada pela Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) numa parceria com o Banco Montepio e da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém (UDIPSSS). O objetivo da feira foi promover o Terceiro Setor, as suas valências e serviços. O certame digital foi o mais visitado de sempre, totalizando mais de 14.000 visitas e reunindo cerca de 450 participantes no ciclo de workshops temáticos CAFÉ In Digital Social.

A NERSANT tem vindo a apostar na realização de feiras digitais, quer de caráter generalista, quer de caráter temático, com o objetivo de promover os negócios das empresas da região de Santarém. O último certame organizado pela associação foi a Feira Social Digital, tendo estado representadas 120 entidades e empresas e um total de 825 serviços e produtos em exposição.

O certame decorreu durante todo o mês de março, com o objetivo de promover as entidades da Economia Social do distrito de Santarém, suas valências e serviços, bem como de promover os negócios das empresas associados a este setor de atividade. A Feira Social Digital terminou no dia 31 de março, tendo a mesma sido o certame digital organizado pela NERSANT mais visitado de sempre, totalizando 14.086 visitas e cerca de três dezenas de pedidos de informação.

No âmbito da Feira Social Digital, foi ainda organizado um ciclo de workshops temáticos para o Terceiro Setor – CAFÉ in Digital Social – que no conjunto dos nove webinars realizados reuniu cerca de 450 participantes. “Liderança e Motivação de Equipas”, “Planeamento e Gestão Sustentável”, “Marketing Social e Comunicação”, “Financiamento ao Setor Social em tempos de pandemia”, “Gestão da Qualidade”, “Financiamento para a Inovação e Empreendedorismo Social”, “Financiamento e Produtos Sustentáveis”, “Compro no Ribatejo – Plataforma de Negócios” e “Emprego+Digital e Modelo de Gestão de Desempenho dos RH” foram os temas em debate.

De referir que a realização da Feira Social Digital faz parte da iniciativa da NERSANT para a promoção dos negócios da região, que se viram limitados à participação física em eventos de networking desde o ano passado. O certame decorreu no portal Compro no Ribatejo, plataforma de negócios criada pela associação empresarial e que pode ser visitada em https://compronoribatejo.pt/. O próximo certame digital é a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, calendarizada para maio.