Censos 2021: Cartas começaram a chegar ao concelho

população do concelho de Almeirim começou a receber nas suas caixas de correio a partir desta segunda-feira, dia 5 de abril, cartas com códigos destinados a responder aos questionários do Censos 2021 através da internet. A população do concelho deve começar a responder aos questionários no site dos Censos a partir do dia 19 de abril.

As respostas aos questionários dos Censos 2021 devem ser dadas até ao dia 3 de maio pela internet ou por meios alternativos que estão disponíveis no Instituto Nacional de Estatística (INE).

A população do concelho de Almeirim que não consiga responder aos questionários via online tem outras opções: através do telefone para as pessoas com maior dificuldade de resposta pela internet ou impedidos de contacto presencial e autopreenchimento dos questionários em papel, entregues pelos recenseadores, que terão de cumprir um protocolo de Saúde Pública.

Outra das opções é a pessoa do concelho ligar para o número de telefone da Junta de Freguesia de Almeirim que se encontra na carta, marcar uma hora e deslocar-se à Junta com a carta para os funcionários ajudarem com o preenchimento dos questionários (mediante as condições de acessibilidade e em função da respetiva situação de saúde pública).